График отключения света в Киевской области с 24 по 25 июля направлен на долгосрочную устойчивость электросистемы.

График отключения света в Киевской области с 24 по 25 июля охватывает несколько населённых пунктов, сообщает Politeka.

Информацию об отключении предоставляет Мироновский городской совет и сайт kyiv.news.

В частности, в Бучанской общине запланированы профилактические мероприятия по обслуживанию электросетей. Временное отсутствие электроснабжения связано с необходимостью модернизации системы и предотвращения неисправностей в периоды пиковой нагрузки.

В Буче 24 июля света не будет с 09:00 до 20:00 на таких улицах: Вокзальная, Энергетиков, Черных Запорожцев, Шевченко, Новое Шоссе и Яснополянская. В этот же день в Ворзеле с 08:00 до 18:00 отключения затронут улицы: Стражеска, Ворзельская, Курортная (дома 64 и 72), Березовая, Лесная (дом 1), Городецкого и Яблунская (дом 1).

Профилактика важна для надежности электроснабжения, особенно в преддверии холодного сезона. Потребителям советуют заранее подготовить необходимые приборы, зарядить гаджеты и адаптировать дневные дела к временным неудобствам. Указанные работы не имеют отношения к стабилизационным или экстренным мерам, а проводятся отдельно в рамках планового обслуживания.

Также Мироновский городской совет информирует, что в селе Козин 24 июля электроснабжение будет прекращено на улице Моргуновка с 08:30 до 19:30. На следующий день, 25 числа, света не будет в селах Владиславка (Академика Кириченко, Заводская, Набережная, Центральная) и Гуле (Луговая, Набережная) - с 08:30 до 19:30.

График отключения света в Киевской области с 24 по 25 июля направлен на долгосрочную устойчивость электросистемы. Жителям следует учитывать объявления, поскольку обесточивание возможно как на всей улице, так и на отдельных участках.

Источник: Мироновский городской совет и kyiv.news

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