График отключения газа с 24 июля по 1 августа в Харьковской области предусматривает прекращение распределения в отдельных населенных пунктах Харьковского района и части города, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в филиале компании «Газсети».

24 июля в 10:00 будет временно остановлена подача газа в поселки Докучаевское и Рогань, входящие в состав Роганской общины, а также в село Малая Рогань Ольховской общины. Возобновление поставки запланировано в тот же день с 14:00. Отключение связано с выполнением плановых технических мер.

Отдельно отмечается, что в Харькове до 1 августа идет масштабная реконструкция газовых систем в Слободском районе, которая началась 21 июля. Это приводит к отсутствию поставок по десяткам адресов. Среди них: улицы Ай-Петринская, Байдарская, Бельбецкая, Моцарта, Кыргызская, Морозова.

А также: Селекционная, Самаркандская, Яружная, Мицкевича, Леонтовича, Павла Чубинского, Пирятинская, Виктора Гюго, Скрипаевская, Сокальских, Тяньшаньская переулки Кедровый, Имбирный, Самаркандский, Ялтинский, Оружейный и Кедровый проезд.

Потребителей просят учесть график отключения газа с 24 июля по 1 августа и обеспечить беспрепятственный доступ работникам к оборудованию для оперативного и безопасного возобновления поставок после завершения всех работ.

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