В Ивано-Франковской области перекроют движение транспорта из-за масштабных работ на отдельной полосе дороги, поэтому важно знать все детали, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила служба восстановления и развития инфраструктуры.

С 4 августа 2025 года в Ивано-Франковской области перекроют движение транспорта на автомобильной дороге государственного значения Р-24 Татаров — Каменец-Подольский в районе километра 56+648. Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковской области перекроют движение транспорта из-за начала активной фазы ремонтов, в рамках которых запланирован демонтаж устаревшего моста и установка новых модульных конструкций. Эти современные мосты переданы Японией в рамках международного сотрудничества между Агентством восстановления Украины и Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Такое техническое решение позволит значительно ускорить процесс восстановления транспортного соединения на важном маршруте.

пробки, авто и грузовики

На время проведения работ будет организован официальный объезд. Транспортные средства будут направляться на маршрут, проходящий через такие населенные пункты: село Криворовня (на участке км 48+032 дороги Р-24), далее – по дороге Р-62 через села Верхний Ясенов, Усть-Путила и Старые Куты, затем по дороге Р-20 через город Косов (км 164+06 76+223), с выездом в село Яворов и возвращением к основному участку дороги Р-24 на км 56+648.

Для удобства водителей и безопасности дорожного движения, на объездных маршрутах обещают установить необходимые информационные знаки, а также временные схемы организации дорожного передвижения. Все работы по обустройству объезда будут координироваться профильными службами.

Водителям и перевозчикам рекомендуют заранее учесть эти изменения в своих маршрутах и следить за официальными обновлениями по завершению ремонтных работ.

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