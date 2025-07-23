В Ивано-Франковской области перекроют движение транспорта из-за масштабных работ на отдельной полосе дороги, поэтому важно знать все детали, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила служба восстановления и развития инфраструктуры.

С 4 августа 2025 года в Ивано-Франковской области перекроют движение транспорта на автомобильной дороге государственного значения Р-24 Татаров — Каменец-Подольский в районе километра 56+648. Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковской области перекроют движение транспорта из-за начала активной фазы ремонтов, в рамках которых запланирован демонтаж устаревшего моста и установка новых модульных конструкций. Эти современные мосты переданы Японией в рамках международного сотрудничества между Агентством восстановления Украины и Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Такое техническое решение позволит значительно ускорить процесс восстановления транспортного соединения на важном маршруте.

На время проведения работ будет организован официальный объезд. Транспортные средства будут направляться на маршрут, проходящий через такие населенные пункты: село Криворовня (на участке км 48+032 дороги Р-24), далее – по дороге Р-62 через села Верхний Ясенов, Усть-Путила и Старые Куты, затем по дороге Р-20 через город Косов (км 164+06 76+223), с выездом в село Яворов и возвращением к основному участку дороги Р-24 на км 56+648.

Для удобства водителей и безопасности дорожного движения, на объездных маршрутах обещают установить необходимые информационные знаки, а также временные схемы организации дорожного передвижения. Все работы по обустройству объезда будут координироваться профильными службами.

Водителям и перевозчикам рекомендуют заранее учесть эти изменения в своих маршрутах и следить за официальными обновлениями по завершению ремонтных работ.

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