З метою забезпечення комфортних подорожей для пасажирів у період підвищеного попиту Укрзалізниця призначає додаткові поїзди та вводить новий графік руху поїздів з Києва.

Новий графік руху поїздів з Києва вводить компанія перевізник "Укрзалізниця" через підвищений попит на подорожі у літній період, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці Укрзалізниці у Фейсбук.

З метою забезпечення комфортних подорожей для пасажирів у період підвищеного попиту Укрзалізниця призначає додаткові поїзди за маршрутом Київ – Кривий Ріг – Київ. Додаткові рейси поїздів № 740/739 та № 753/754 курсуватимуть упродовж останньої декади липня — а саме 24, 26, 28 та 30 числа.

Новий графік руху поїздів з Києва виглядає наступним чином:він вирушатиме з Києва о 13 годині 05 хвилин та прибуватиме до Кривого Рогу о 19 годині 53 хвилини. У зворотному напрямку поїзд № 753/754 відправлятиметься з Кривого Рогу о 07 годині 17 хвилин і прибуватиме до столиці о 13 годині 57 хвилин.

Склад поїздів сформовано з купейних вагонів, обладнаних місцями для сидіння, що дозволяє здійснити подорож у зручних умовах. Пасажирам варто звернути увагу на розташування місць: номери з непарною цифрою — біля вікна, парні — біля проходу.

Українців просять планувати поїздки заздалегідь, аби скористатися можливістю зручно і швидко дістатися до Кривого Рогу.

Також у зв’язку з підвищеним попитом на перевезення між Києвом і Вінницею в літній період, "Укрзалізниця" запроваджує новий додатковий денний №275/276. Його призначено для забезпечення комфортних подорожей у дні, коли фіксується найбільше навантаження на маршрут.

Новий графік руху поїздів з Києва виглядає наступним чином:

зі столиці експрес відправлятиметься о 10:35 і прибуватиме до Вінниці о 13:45,

у зворотному напрямку з Вінниці вирушатиме о 16:17 і прибуватиме до столиці о 19:55.

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