С целью обеспечения комфортных поездок для пассажиров в период повышенного спроса Укрзализныця назначает дополнительные поезда и вводит новый график движения поездов из Киева.

Новый график движения поездов из Киева вводит компания перевозчик "Укрзализныця" из-за повышенного спроса на поездки в летний период, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице Укрзализныци в Фейсбуке .

С целью обеспечения комфортных путешествий для пассажиров в период повышенного спроса Укрзализныця назначает дополнительные экспрессы по маршруту Киев – Кривой Рог. Дополнительные рейсы поездов № 740/739 и № 753/754 будут курсировать в течение последней декады июля – а именно 24, 26, 28 и 30 числа.

Новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом: он отправляется из столицы в 13 часов 05 минут и прибывает в Кривой Рог в 19 часов 53 минуты. В обратном направлении состав № 753/754 будет отправляться из Кривого Рога в 07 часов 17 минут и прибывать в столицу в 13 часов 57 минут.

Состав экспресса сформирован из купейных вагонов, оборудованных сидячими местами, что позволяет совершить путешествие в удобных условиях. Пассажирам следует обратить внимание на расположение мест: номера с нечетной цифрой – у окна, парные – у прохода.

Украинцев просят планировать путешествие заранее, чтобы воспользоваться возможностью удобно и быстро добраться до Кривого Рога.

Также в связи с повышенным спросом на перевозку между Киевом и Винницей в летний период "Укрзализныця" вводит новый дополнительный дневной №275/276. Он предназначен для обеспечения комфортных путешествий в дни, когда фиксируется наибольшая нагрузка на маршрут.

Новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом:

из столицы экспресс будет отправляться в 10:35 и прибывать в Винницу в 13:45,

в обратном направлении из Винницы будет отправляться в 16:17 и прибывать в столицу в 19:55.

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