Работа для пенсионеров в Харькове остается актуальной темой, ведь все больше людей пенсионного возраста ищут возможность оставаться социально активными.

Работа для пенсионеров в Харькове предусматривает, что в городе появились новые интересные возможности, которые могут пригодиться пожилым людям, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua, работа для пенсионеров в Харькове не ограничивается уходом или подсобными функциями.

К примеру, коммунальное предприятие «Харьковгорлифт» ищет электромехаников лифтов. Заработная плата колеблется от 14 000 до 40 000 гривен, а к ней еще прибавляется процентная надбавка.

Хотя техническая специализация это не самый простой вариант, здесь предусмотрено обучение за счет предприятия. График классический: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00.

Другая вакансия, которую предлагают в облцентре – охранник. Здесь ставка 14000 гривен, с графиком 2 через 2 с 8:00 до 22:00. Несмотря на то, что опыт в сфере охраны желателен, работодатель готов научить новичков.

Главное здесь быть внимательным, ответственным и готовым обеспечивать безопасность в магазине. В обязанности входит контроль на входе, охрана товаров, покупателей и персонала, а также умение спокойно разрешать конфликты.

Еще один вариант, который точно заинтересует старших людей, имеющих доброе сердце – это позиция социального рабочего. Такая работа для пенсионеров в Харькове предусматривает помощь пожилым людям на дому. Заработная плата на уровне 9500 гривен, и это хороший вариант для тех, кто хочет оставаться активным.

Надо уметь общаться, быть терпеливым и искренним. Обязанности включают приготовление пищи, закупку продуктов, уборку, сопровождение к врачам и другую бытовую помощь. График классический: с понедельника по пятницу, выходные свободны. Все организовано в пределах Основянского района, что удобно местным жителям.

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