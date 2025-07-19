Дефицит продуктов в Винницкой области, как и других регионах, усугубляется ситуацией с рыбной отраслью, которая оказалась в глубоком кризисе.

Дефицит продуктов в Винницкой области задел и рыбный сегмент, сообщает Politeka.

Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины в комментарии Телеграфу отметила, что из-за значительного падения рыбного промысла популярные виды пресноводной рыбы исчезли с продаж или стали роскошью.

На полках украинских супермаркетов все труднее найти щуку и толстолобика – привычные для многих жителей страны продукты. Такая ситуация является прямым следствием уничтожения Каховского водохранилища, что повлекло за собой уменьшение уловов на территории Украины.

Как сообщает ихтиолог Юлия Куцоконь, сегодня объемы отлова существенно упали, что оказывает непосредственное влияние на ассортимент рыбы в розничной торговле. Основными причинами эксперты называют ограничения доступа к водоемам, заминированные акватории, невозможность получения лицензий, а также запреты на выход в воду из-за боевых действий.

Эти виды стали настоящим дефицитом. По словам специалистов, во многих магазинах толстолобика нет вообще, а щука иногда присутствует в крайне скудном количестве. У "Сильпо" килограмм толстолоба стоит 111 грн, а у Varus - почти 180 грн. Щука в отдельных торговых точках продается более чем за 190 грн/кг или совсем отсутствует на прилавках.

Дефицит продуктов в Винницкой области, как и в других регионах, усугубляется ситуацией с рыбной отраслью, которая оказалась в глубоком кризисе.

Украинцам следует уже сейчас искать альтернативы или готовиться к дальнейшему росту цен.

Источник: Телеграф

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