Обмеження руху в Вінницькій області є вимушеним кроком, спрямований на безпеку учасників дорожнього руху та безперешкодну роботу аварійних служб.

Обмеження руху в Вінницькій області ввели 16 липня, повідомляє Politeka.

Про це інформує сайт 20minut.

Проїзд транспорту з боку Немирова у бік обласного центру перекрито. Блокування встановили перед автозаправною станцією «ОККО». Потік транспорту перенаправляють через об’їзну дорогу.

Офіційних пояснень щодо причин перекриття наразі не оприлюднено. Водночас місцеві жителі припускають, що обмеження пов’язані з роботами з ліквідації наслідків нічної повітряної атаки. Зокрема, раніше в цьому напрямку вже фіксували пошкодження інфраструктури.

Попри це, виїзд із Вінниці в напрямку Немирова залишається відкритим. Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися тимчасових схем руху та стежити за дорожніми знаками.

Обмеження руху в Вінницькій області — це вимушений крок, спрямований на безпеку учасників дорожнього руху та безперешкодну роботу аварійних служб. Очікується, що проїзд відновлять після завершення відповідних робіт.

Джерело: 20minut

До слова, раніше повідомлялося про заборону заборону пересування автотранспорту, маса якого перевищує 24 тонни або навантаження на вісь більше 7 тонн. Тимчасова заборона діє у світлий час доби, коли стовпчик термометра піднімається понад +28°C.

Начальник профільного управління Валерій Пацай зазначає, що на визначених ділянках встановлено дорожні знаки, що попереджають про тимчасові заборони. Водіям рекомендовано дотримуватись інструкцій, особливо у період пікових температур. За нормальних погодних умов обмеження скасовуються автоматично, і пересування здійснюється за стандартним режимом.

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