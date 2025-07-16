Ограничение движения в Винницкой области является вынужденным шагом, направленным на безопасность участников дорожного движения и беспрепятственную работу аварийных служб.

Ограничение движения в Винницкой области было введено 16 июля, сообщает Politeka.

Об этом сообщает сайт 20minut.

Проезд транспорта со стороны Немирова в сторону областного центра перекрыт. Блокировка была установлена перед автозаправочной станцией «ОККО». Поток транспорта перенаправляется через объездную дорогу.

Официальные объяснения причин перекрытия пока не обнародованы. Между тем местные жители предполагают, что ограничения связаны с работами по ликвидации последствий ночной воздушной атаки. В частности, ранее в этом направлении уже фиксировали повреждения инфраструктуры.

Несмотря на это, выезд из Винницы в направлении Немирова остается открытым. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать временные схемы движения и следить за дорожными знаками.

Ограничение движения в Винницкой области – это вынужденный шаг, направленный на безопасность участников дорожного движения и беспрепятственную работу аварийных служб. Ожидается, что проезд будет восстановлен после завершения соответствующих работ.

Источник: 20minut

К слову, ранее сообщалось о запрете на передвижение автотранспорта, масса которого превышает 24 тонны или нагрузку на ось более 7 тонн. Временное запрещение действует в светлое время суток, когда столбик термометра поднимается свыше +28°C.

Начальник профильного управления Валерий Пацай отмечает, что на определенных участках установлены дорожные знаки, предупреждающие временные запреты. Водителям рекомендуется следовать инструкциям, особенно в период пиковых температур. В нормальных погодных условиях ограничения отменяются автоматически, и передвижение осуществляется по стандартному режиму.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения