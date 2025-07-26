Робота для пенсіонерів у Львові сьогодні вже не рідкість, адже все більше компаній готові платити тим, хто має життєвий досвід.

Робота для пенсіонерів у Львові передбачає достатньо багато вакансій для тих, кому вже за 60, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Львові пропонується на сайті work.ua.

Наприклад, відкрито набір на посаду комплектувальника товарів. Тут пропонують зарплату від 27 до 33 тисяч гривень щомісяця. Праця фізична, не без навантаження, але для людей, які зберегли енергію та здоров’я, вона цілком під силу.

Обов'язки: комплектувати замовлення, переміщати товар вручну або за допомогою рокл, підтримувати порядок і чистоту на складі. Нічого надзвичайного, просто треба бути зібраним і відповідальним. Графік повний, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00.

Під час стажування і навчання оплата також нараховується, що важливо для тих, хто не хоче втрачати час дарма. Людям пропонують офіційне працевлаштування і навіть можливість зростати в логістиці, якщо виникне таке бажання.

Не менш цікава робота для пенсіонерів у Львові є і в сфері таксі. Один з ліцензованих сервісів запрошує водіїв на корпоративні авто. Оплата пропонується від 35 000 до 45 000. Водії отримують 65% від каси, а з кожної зміни можна отримувати пристойні гроші.

При цьому не потрібно ні платити комісію, ні передавати авто іншим, адже ви самі за нього відповідаєте. Автомобіль завжди у вашому розпорядженні. Працювати доведеться 12 годин, але передбачено кавові перерви та повноцінні відпочинки.

Компанія бере на себе весь технічний бік: ремонти, обслуговування, підтримку логіста. Потрібен лише досвід водіння від трьох років і бажано орієнтуватися у районах облцентру.

Ніхто не вимагає суперпрофесійності, важливіше, щоб людина була відповідальною, пунктуальною і вміла ввічливо поводитися з пасажирами.

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