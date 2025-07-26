Работа для пенсионеров во Львове предусматривает много вакансий для тех, кому уже за 60, сообщает Politeka.
Работа для пенсионеров во Львове предлагается на сайте work.ua.
К примеру, открыт набор на должность комплектовщика товаров. Здесь предлагают зарплату от 27 до 33 тысяч гривен ежемесячно. Труд физический, не без нагрузки, но для людей, сохранивших энергию и здоровье, он вполне по силам.
Обязанности: комплектовать заказ, перемещать товар вручную или с помощью рокла, поддерживать порядок и чистоту на складе. Ничего удивительного, просто надо быть собранным и ответственным. График полон, с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.
Во время стажировки и обучения оплата также начисляется, что важно для тех, кто не хочет терять время зря. Людям предлагают официальное трудоустройство и даже расти в логистике, если возникнет такое желание.
Не менее интересная работа для пенсионеров во Львове есть и в сфере такси. Один из лицензированных сервисов приглашает водителей на корпоративные автомобили. Оплата предлагается от 35000 до 45000. Водители получают 65% от кассы, а с каждой смены можно получать приличные деньги.
При этом не нужно ни платить комиссию, ни передавать авто другим, ведь вы сами за него отвечаете. Автомобиль всегда в вашем распоряжении. Работать придется 12 часов, но предусмотрены кофейные перерывы и полноценные отдыхи.
Компания берет на себя всю техническую сторону: ремонт, обслуживание, поддержку логиста. Нужен опыт вождения от трех лет и желательно ориентироваться в районах облцентра.
Никто не требует суперпрофессионализма, важнее, чтобы человек был ответственным, пунктуальным и умел вежливо обращаться с пассажирами.
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