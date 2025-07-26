Работа для пенсионеров во Львове сегодня уже не редкость, ведь все больше компаний готовы платить тем, кто имеет жизненный опыт.

Работа для пенсионеров во Львове предусматривает много вакансий для тех, кому уже за 60, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров во Львове предлагается на сайте work.ua.

К примеру, открыт набор на должность комплектовщика товаров. Здесь предлагают зарплату от 27 до 33 тысяч гривен ежемесячно. Труд физический, не без нагрузки, но для людей, сохранивших энергию и здоровье, он вполне по силам.

Обязанности: комплектовать заказ, перемещать товар вручную или с помощью рокла, поддерживать порядок и чистоту на складе. Ничего удивительного, просто надо быть собранным и ответственным. График полон, с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.

Во время стажировки и обучения оплата также начисляется, что важно для тех, кто не хочет терять время зря. Людям предлагают официальное трудоустройство и даже расти в логистике, если возникнет такое желание.

Не менее интересная работа для пенсионеров во Львове есть и в сфере такси. Один из лицензированных сервисов приглашает водителей на корпоративные автомобили. Оплата предлагается от 35000 до 45000. Водители получают 65% от кассы, а с каждой смены можно получать приличные деньги.

При этом не нужно ни платить комиссию, ни передавать авто другим, ведь вы сами за него отвечаете. Автомобиль всегда в вашем распоряжении. Работать придется 12 часов, но предусмотрены кофейные перерывы и полноценные отдыхи.

Компания берет на себя всю техническую сторону: ремонт, обслуживание, поддержку логиста. Нужен опыт вождения от трех лет и желательно ориентироваться в районах облцентра.

Никто не требует суперпрофессионализма, важнее, чтобы человек был ответственным, пунктуальным и умел вежливо обращаться с пассажирами.

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