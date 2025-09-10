Окремі категорії громадян України мають право на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Львівській області від держави у вигляді компенсації за харчування, повідомляє Politeka.net.
Надання таких виплат передбачене Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Право на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Львівській області мають три основні категорії громадян:
- Учасники ліквідації наслідків аварії на АЕС та інших ядерних аварій, віднесені до категорій 1 або 2.
- Потерпілі через Чорнобильську катастрофу, які віднесені до категорій 1 або 2.
- Потерпілі через радіаційне опромінення, які також віднесені до категорій 1 або 2.
Для оформлення грошової допомоги громадяни можуть звертатися через кілька доступних каналів:
- безпосередньо у сервісні центри Пенсійного фонду України;
- онлайн через портал «Дія»;
- через уповноважених представників виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідної територіальної громади або через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Крім заповненої заяви, для оформлення компенсації необхідно надати наступні документи:
- копію посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації інших ядерних аварій, потерпілого через Чорнобильську катастрофу або потерпілого через радіаційне опромінення, віднесених до категорій 1 або 2;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта з відміткою про відмову отримання такого номера.
Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області призначається не пізніше десяти днів з моменту надходження заяви зі всіма необхідними документами.
Водночас варто зазначити, що виплата грошової компенсації не здійснюється у випадках:
- якщо подані документи неповні чи відсутні обов’язкові додатки;
- якщо змінилося місце реєстрації заявника;
- якщо скасовано статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації інших ядерних аварій, потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи потерпілого від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1 чи 2.
