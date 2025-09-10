Право на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Львівській області мають три основні категорії громадян.

Окремі категорії громадян України мають право на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Львівській області від держави у вигляді компенсації за харчування, повідомляє Politeka.net.

Надання таких виплат передбачене Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Учасники ліквідації наслідків аварії на АЕС та інших ядерних аварій, віднесені до категорій 1 або 2.

Потерпілі через Чорнобильську катастрофу, які віднесені до категорій 1 або 2.

Потерпілі через радіаційне опромінення, які також віднесені до категорій 1 або 2.

Для оформлення грошової допомоги громадяни можуть звертатися через кілька доступних каналів:

безпосередньо у сервісні центри Пенсійного фонду України;

онлайн через портал «Дія»;

через уповноважених представників виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідної територіальної громади або через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Крім заповненої заяви, для оформлення компенсації необхідно надати наступні документи:

копію посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації інших ядерних аварій, потерпілого через Чорнобильську катастрофу або потерпілого через радіаційне опромінення, віднесених до категорій 1 або 2;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта з відміткою про відмову отримання такого номера.

Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області призначається не пізніше десяти днів з моменту надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Водночас варто зазначити, що виплата грошової компенсації не здійснюється у випадках:

якщо подані документи неповні чи відсутні обов’язкові додатки;

якщо змінилося місце реєстрації заявника;

якщо скасовано статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації інших ядерних аварій, потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи потерпілого від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1 чи 2.

