Отдельные категории граждан Украины имеют право на получение денежной помощи для пенсионеров во Львовской области от государства в виде компенсации за питание, сообщает Politeka.net.

Предоставление таких выплат предусмотрено Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Право на получение денежной помощи для пенсионеров во Львовской области имеют три основных категории граждан:

Участники ликвидации последствий ЧП на АЭС и других ядерных аварий отнесены к группам 1 или 2.

Пострадавшие из-за Чернобыльской катастрофы, отнесенных к группам 1 или 2.

Пострадавшие из-за радиационных облучений, также отнесенных к категориям 1 или 2.

Для оформления денежной помощи граждане могут обращаться через несколько доступных каналов:

непосредственно в сервисные центры Пенсионного фонда Украины;

онлайн через портал «Дія»; через уполномоченных представителей исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов соответствующего территориального общества или через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Кроме заполненного заявления, для оформления компенсации необходимо предоставить следующие документы:

копию удостоверения участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участника ликвидации других ядерных аварий, потерпевшего из-за катастрофы или потерпевшего из-за радиационного облучения, отнесенных к категориям 1 или 2;

копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта с отметкой об отказе получения такого номера.

Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области назначается не позднее десяти дней с момента поступления заявления со всеми необходимыми документами.

В то же время следует отметить, что выплата денежной компенсации не производится в случаях:

если представленные документы не полны или отсутствуют обязательные приложения;

если изменилось место регистрации заявителя;

если упразднен статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участника ликвидации других ядерных аварий, потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или потерпевшего от радиационного облучения, отнесенных к категориям 1 или 2.

