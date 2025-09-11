Отримання такого безкоштовного житла для ВПО у Львівській області є доволі тривалим процесом.

Певні категорії громадян можуть отримати безкоштовне житло для ВПО у Львівській області або компенсацію за нього внаслідок сприяння кількох державних програм, пише Politeka.

Закон України про житловий фонд соціального призначення встановлює правові засади та механізми надання соціального житла для різних категорій.

Водночас, варто розуміти, що отримання такого безкоштовного житла для ВПО у Львівській області є доволі тривалим процесом, який передбачає не лише збір великого пакета документів, а й тривале очікування своєї черги.

У 2025 році пріоритетна підтримка надається наступним категоріям: військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, дітям-сиротам та тим, хто позбавлений батьківського піклування, родинам загиблих військових, а також громадянам, чиє житло було зруйноване або суттєво пошкоджене внаслідок війни.

Для внутрішньо переміщених осіб держава пропонує різні варіанти житла. Це можуть бути нові квартири у тилових областях України, що фінансуються коштом міжнародної допомоги, або службові квартири на тимчасовій основі. Особливий пріоритет у наданні безкоштовного житла для ВПО Львівській області надається родинам із дітьми, людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Для військовослужбовців зазвичай передбачені новобудови або відновлений будинок, що фінансується як державним бюджетом, так і донорськими коштами. Це дозволяє забезпечити військових сучасним та придатним для проживання житлом.

Щодо програм підтримки, які забезпечують житлом громадян:

єВідновлення

Ця програма спрямована на допомогу ВПО та громадянам, чий будинок було зруйноване внаслідок бойових дій. Допомога надається у вигляді сертифікатів для придбання нової оселі або грошових коштів на будівництво власного помешкання.

єОселя

Програма орієнтована на військових, медичних працівників, педагогів та науковців. Для цих категорій доступна іпотека під 3%, тоді як для інших громадян ставка становить 7%. Максимальна площа житла, яке можна отримати за умовами програми, становить 52,5 квадратних метра на одну особу плюс додатково 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області: хто може отримати їжу у липні, перелік критеріїв.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: українцям повідомили про нестачу важливого товару.