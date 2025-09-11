Получение такого бесплатного жилья для ВПЛ во Львовской области довольно длительным процессом.

Определенные категории граждан могут получить бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области или компенсацию за него в результате содействия нескольких государственных программ, пишет Politeka.

Закон Украины о жилом фонде социального назначения устанавливает правовые основы и механизмы предоставления социального жилья для разных категорий.

В то же время следует понимать, что получение такого бесплатного жилья для ВПЛ во Львовской области является довольно длительным процессом, который предполагает не только сбор большого пакета документов, но и длительное ожидание своей очереди.

В 2025 году приоритетная поддержка предоставляется следующим категориям: военнослужащим, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, детям-сиротам и тем, кто лишен родительской опеки, семьям погибших военных, а также гражданам, чья недвижимость была разрушена или существенно повреждено в результате войны.

Для внутренне перемещенных лиц правительство предлагает разные варианты домов. Это могут быть новые квартиры в тыловых областях Украины, финансируемые на средства международной помощи, или служебные квартиры на временной основе. Особый приоритет в предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ во Львовской области предоставляется семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Для военнослужащих обычно предусмотрены новостройки или восстановленное здание, финансируемое как государственным бюджетом, так и донорскими средствами. Это позволяет обеспечить военных современным и пригодным для проживания убежищем.

Что касается программ поддержки, которые обеспечивают крышей над головой граждан:

єВідновлення

Эта программа направлена ​​на помощь ВПЛ и гражданам, чей дом был разрушен в результате боевых действий. Помощь оказывается в виде сертификатов для приобретения нового дома или денежных средств на строительство собственного дома.

єОселя

Программа ориентирована на военных, медицинских работников, педагогов и ученых. Для этих категорий доступна ипотека под 3%, в то время как для других граждан ставка составляет 7%. Максимальная площадь жилья, которое можно получить по условиям программы, составляет 52,5 квадратных метра на одного человека плюс дополнительно 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

