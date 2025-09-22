Украинцам сообщили о новом графике движения транспорта во Львове из-за временной приостановки трамвайного сообщения на Сихов, передает Politeka.

Как отметили в ЛКП «Львовэлектротранс», изменения связаны с плановыми ремонтными работами на высоковольтной подстанции.

Движение трамваев маршрутов №4 и №8 по улице Стуса временно приостанавливается с 9:30 до 18:30 во вторник, 23 сентября. Во время проведения работ на тяговой подстанции №13 не будет напряжения, что невозможно курсировать электротранспорт по указанным маршрутам.

Особым изменением стало полное приостановление движения трамвая №8 на период ремонта. Это означает, что пассажиры не смогут воспользоваться транспортом этого маршрута в течение дня. Горожане предупреждают о необходимости планировать поездки заранее и учитывать временные ограничения.

Такие плановые мероприятия позволяют предотвратить аварийные ситуации и сохранить качество обслуживания пассажиров в дальнейшем.

Жители и гости Львова будут вынуждены искать альтернативные маршруты или использовать другие виды транспорта на время проведения ремонта.

Таким образом, новый график движения транспорта во Львове временно ограничит передвижение на Сыхивских маршрутах, обеспечивая безопасность и техническую готовность трамвайной сети к дальнейшим перевозкам.

Напомним и о других изменениях в городе. В прошлом году уже обустроили первый участок велосипеда на улице Словацкого – 60 метров от ул. Крушельницкой до ул. Дорошенко.

В этом году планируется продлить ее до ул. Коперника, что позволит создать непрерывную велотрассу для жителей Львова. Велореабилитация, являющаяся частью программы восстановления ветеранов после ранений, активно применяется в реабилитационном центре «Галичина».

