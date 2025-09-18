Розпочалося обмеження руху транспорту у Львові та області, через це можливі ускладнення в пересуванні.

Обмеження руху транспорту у Львові та області вводиться через масштабні роботи на деяких ділянках регіону, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Обмеження руху транспорту у Львові та області станеться спочатку у Бориславі на перехресті вулиць Шевченка та Карпатська брама буде тимчасово обмежено рух транспорту. Причиною змін у схемі дорожнього руху стало проведення робіт із заміни магістрального водопроводу.

Обмеження набирає чинності сьогодні, 18 вересня, о 08:00 та триватиме до п’ятниці, 19 вересня, орієнтовно до 17:00. Міська влада просить водіїв поставитися із розумінням та заздалегідь планувати маршрути, використовуючи об’їзні шляхи, щоб уникнути можливих заторів і незручностей.

Крім того обмеження руху транспорту у Львові та області може бути в областному центрі на вулиці Словацького тривають роботи з прокладання велодоріжки. Вже незабаром буде завершено ще 125 метрів велосмуги від вулиці Дорошенка до вулиці Коперника. Ця доріжка стане частиною єдиної велосипедної мережі міста, що поєднає центр Львова з південними районами.

Для зручності та безпеки користувачів бруковане покриття замінять на рівне з червоної бетонної плитки, що зробить доріжку доступною також для ветеранів, які проходять реабілітацію за допомогою їзди на велосипеді.

За інформацією Галицької районної адміністрації, ремонтні роботи на вулиці Словацького триватимуть близько трьох тижнів, залежно від погодних умов. Через це пересування транспорту може бути частково ускладнений. Мешканців і водіїв просять поставитися до тимчасових незручностей з розумінням.

Нагадаємо, що минулого року вже облаштували першу ділянку велосмуги на вулиці Словацького – 60 метрів від вул. Крушельницької до вул. Дорошенка.

Цьогоріч планується продовжити її до вул. Коперника, що дозволить створити безперервну велотрасу для мешканців та гостей Львова. Велореабілітація, яка є частиною програми відновлення ветеранів після поранень, активно застосовується в реабілітаційному центрі «Галичина». Лікарі зазначають, що регулярна їзда на велосипеді допомагає ветеранам відновлюватися як фізично, так і психологічно.

