У першу половину вересня на приміських залізничних маршрутах відбудуться зміни та введено новий графік руху поїздів зі Львова, пов’язані з коригуванням маршрутів.

Новий графік руху поїздів зі Львова вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" на популярних маршрутах, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі.

У першу половину вересня на приміських залізничних маршрутах відбудуться зміни, пов’язані з коригуванням маршрутів та розкладів руху поїздів. Зокрема, з 2 по 30 вересня приміські поїзди курсують за оновленими розкладом, що слід врахувати пасажирам під час планування подорожей.

Новий графік руху поїздів зі Львова виглядає наступним чином: приміська електричок №6021 тепер курсуватиме за маршрутом Львів – Ясениця замість попереднього Львів – Сянки. Аналогічно, приміська електричка №6022 здійснюватиме пересування за маршрутом Ясениця – Львів замість Сянки – Львів.

У зв’язку з цими змінами адміністрація залізниці радить пасажирам уважно перевіряти маршрути та графіки пересування перед поїздками, щоб уникнути незручностей. Планування подорожей завчасно допоможе уникнути непорозумінь та затримок.

Водночас варто враховувати, що у зазначений період можливі додаткові зміни в розкладах або напрямків приміських електричок. Для отримання актуальної інформації пасажири можуть звертатися до офіційних джерел залізниці та слідкувати за оновленнями на відповідних інформаційних стендах і сайтах.

Таким чином, новий графік руху поїздів зі Львова та оновлення напрямків у вересні є частиною регулярної роботи залізничного перевізника щодо оптимізації руху та підвищення зручності пасажирів. Вчасна поінформованість та планування поїздок допоможуть подорожуючим комфортно та безпечно дістатися до пункту призначення.

