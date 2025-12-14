Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Київській області принесе деякі незручності для жителів регіону.

Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Київській області введуть у звʼязку з плановими ремонтними роботами, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Київській області дасть змогу підготуватися до тимчасових незручностей.

Перш за все, планується припинення газопостачання у місті Тараща 15.12 з 09:00 до 17:00 для мешканців багатоквартирного будинку за адресою вул. Шевченка, 31/18.

Наступного дня, 16.12, з 09:00 до 17:00 обмеження діятимуть для мешканців Борисполя за адресами вул. Франка, 9, 9Б, 31А та 31Б. Також 16.12 у селі Михайлівка тимчасово не буде подачі блакитного палива на вул. Центральна та вул. Набережна, причому роботи триватимуть до 19.12

А 17.12 з 09:00 до 17:00 роботи будуть проводитися у місті Тараща за адресою вул. Революції Гідності, 16. Усі споживачі, яких стосуються обмеження, мають перекрити газові крани на опусках перед приладами та лічильниками до початку робіт.

Працівники місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" забезпечать відновлення газопостачання одразу після завершення ремонтних заходів.

Місцевим мешканцям радять враховувати наданий графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Київській області пр плануванні свого побуту. Фахфівці наголошуть, що це допоможе мінімізувати незручності і не залишитись без їжі.

