Відповідно до норм, доплата для пенсіонерів у Київській області призначається тим громадянам, які відповідають критеріям.

Українці, які мають тривалий трудовий шлях, можуть розраховувати на спеціальну доплату для пенсіонерів у Київській області за понаднормовий страховий стаж, повідомляє Politeka.net.

Це право закріплене в статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно до цієї норми, доплата для пенсіонерів у Київській області призначається тим громадянам, які відпрацювали не менше ніж 35 років, якщо йдеться про чоловіків, та не менше ніж 30, якщо мова про жінок.

Однак законодавство враховує й особливі умови для окремих категорій людей. Зокрема, пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок до жовтня 2011 року, мають більш лояльні вимоги. Для них достатньо мати 25 років страхового стажу у чоловіків і 20 у жінок.

Це означає, що значна частина людей, які раніше почали отримувати пенсії, також можуть претендувати на доплату для пенсіонерів у Київській області. Важливою умовою для отримання цієї надбавки є звільнення з роботи, адже доплата нараховується лише непрацюючим літнім людям.

Механізм розрахунку таких виплат є чітко визначеним. За кожен повний додатковий рік понад установлену норму держава гарантує нарахування надбавки у розмірі 1 відсотка від базового розміру пенсії. Але закон встановлює і певне обмеження: сума доплати за один рік не може перевищувати 1 відсотка від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум для непрацездатних осіб дорівнює 2362 гривні. Це означає, що за кожен додатковий рік понаднормового стажу пенсіонер може отримати 23 гривні 61 копійку.

Якщо ж людина має, наприклад, 10 років понаднормового стажу, то її щомісячна надбавка становитиме вже 236 гривень 10 копійок. Таким чином, чим більший трудовий стаж має громадянин понад обов’язкову норму, тим вагомішою стає його доплата.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди можна звернутися.