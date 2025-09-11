Украинцы, имеющие длительный трудовой путь, могут рассчитывать на специальную доплату для пенсионеров в Киевской области за сверхурочный страховой стаж, сообщает Politeka.net.

Это право закреплено в статье 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Согласно этой норме, доплата для пенсионеров в Киевской области назначается тем гражданам, которые отработали не менее 35 лет, если речь идет о мужчинах, и не менее 30, если речь идет о женщинах.

Однако законодательство учитывает и особые условия для отдельных категорий людей. В частности, пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых до октября 2011 года, имеют более лояльные требования. Для них достаточно иметь 25 лет страхового стажа у мужчин и 20 у женщин.

Это значит, что значительная часть людей, которые раньше начали получать пенсии, также могут претендовать на доплату пенсионерам в Киевской области. Важным условием для получения этой надбавки является увольнение с работы, ведь она начисляется только неработающим пожилым людям.

Механизм расчета таких выплат четко определен. За каждый полный дополнительный год сверх установленной нормы государство гарантирует начисление надбавки в размере 1 процента от базового размера пенсии. Но закон устанавливает и определенное ограничение: сумма доплаты за один год не может превышать 1 процента от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

По состоянию на 2025 год прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2362 гривны. Это означает, что за каждый дополнительный год сверхурочного стажа пенсионер может получить 23 гривны 61 копейку.

Если у человека, например, 10 лет сверхурочного стажа, то его ежемесячная надбавка составит уже 236 гривен 10 копеек. Таким образом, чем больший трудовой стаж имеет гражданин сверх обязательной нормы, тем более весомой становится его надбавка.

