"Чернігівобленерго" впроваджує графіки відключення світла в Чернігівській області на 12 грудня.

12 грудня буде запроваджено графіки планових відключень світла у Чернігівській області, які пов’язані з проведенням масштабних ремонтних робіт, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

Енергетики попереджають про можливі тимчасові перебої у постачанні світла протягом дня, адже частина обладнання буде відключена для виконання технічного обслуговування. Графік відключення світла у Чернігівській області на 12 грудня охоплює кілька населених пунктів області.

У селі Євминка ремонт повітряної лінії вимагатиме припинення електропостачання з 10:00 до 16:00. Знеструмлення буде запроваджено за низкою визначених адрес:

Київська 108, 115, 118, 119, 119А, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 152А, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176А, 176В, 177А, 178, 178А, 178Б, 179, 186А, 189, 190, 191, 191/1, 192, 193, 195, 195А, 196, 197, 197А, 198, 199, 200, 200А, 200А/1, 201, 201А, 202, 203, 204, 205Б, 206, 206А, 208, 210;

Коцюбинського 13А.

Також у цей період, з 10:00 до 16:00, можливі відключення світла в населеному пункті Туманська Гута. Електроенергію тимчасово вимкнуть на декількох вулицях, зазначених у графіку:

Берегова 2;

Сергія Сікуна 1, 12, 2, 5, 6, 7;

Центральна 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

провулок Луговий 1, 3, 7.

Крім того, у місті Сохачі електропостачання буде тимчасово обмежене з 8:00 до 17:00. Перебої пов’язані з ремонтними роботами, які проводитимуться на місцевих енергетичних об’єктах:

Вишнева 12;

Комарівка 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 4, 42, 6, 7, 8, 9;

Костюка 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 4, 5, 8, 9;

Лісова 11, 15, 17, 17А, 19, 23, 27, 29, 3, 31, 33, 39, 4, 41, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 6, 73, 75, 85, 87, 89, 9, 93, 95, 97;

Набережна 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 43, 47, 49, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 63А, 7, 9;

Перемоги 1, 10, 101, 103, 105, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, с. Сохачi

30-рiччя Перемоги;

Пр. Гагаріна 1, 14, 16, 18, 2, 20, 32, 4, 6, 8;

Придеснянська 12, 18, 20, 22, 24, 26, 7;

Пр. Набережний 10, 3;

Рибалківка 1, 10, 11, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Центральна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 4, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 55, 7, 9;

Шевченка 10, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 4, 5, 7, 8, 9.

У населеному пункті Лебедин планові роботи на лініях електропередач також спричинять припинення електропостачання в часовому проміжку з 08:00 до 17:00 (протягом 9 годин. Відключення торкнуться частини вулиць та окремих споживачів:

Лісова 1, 6;

Оболонська 10, 17, 18, 21, 24, 28, 39, 50, 56, 62, 63.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Де шукати графіки

На сайті: Перейдіть за посиланням на розділ "Відключення" та обмеріть свій населений пункт та адресу.

У чат-боті Viber: Знайдіть чат-бот компанії, зареєструйтеся та введіть особовий рахунок, щоб побачити свій графік.

У чат-боті Telegram: Завантажте чат-бот за посиланням.

На сайтах своїх громад у розділах "Оголошення" чи "Новини".

