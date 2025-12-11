Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області відкриває різноманітні варіанти заробітку, поєднуючи стабільність, навчання та розвиток нових навичок.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області стає більш доступною завдяки відкриттю нових вакансій у готельно-ресторанному бізнесі, логістиці та харчовій промисловості, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає портал work.ua.

Місцеві компанії пропонують офіційне працевлаштування, стабільну оплату та можливість розвитку професійних навичок.

Заклад «Sushi Take out» у Кропивницькому шукає кухаря-сушиста. Зарплата становить 15 000–25 000 грн (ставка + бонуси). Працівники забезпечені робочою формою, безкоштовним харчуванням та знижками на меню. Обов’язки включають приготування суші за техкартами, підтримання чистоти та контролю якості продуктів. Графік роботи — зміни 3/3 або 4/2, за домовленістю.

«Нова пошта» запрошує кур’єрів на авто для доставки посилок у Світловодську. Пропонована зарплата — 17 000 грн, компенсація пального та навчання за рахунок компанії. В обов’язки входить доставка та забір посилок, підтримка авто в належному стані, внесення даних у мобільний додаток. Вимоги: водійські права категорії B та орієнтація у місті.

Мережа магазинів «Файно Маркет» відкрила вакансію інспектора з контролю якості хлібобулочних виробів. Заробітна плата — 23 000 грн. Робота включає аудит пекарень та піцерій, навчання персоналу, звітність та участь у запуску нових об’єктів. Компанія гарантує офіційне працевлаштування, прозору оплату, знижки для співробітників та можливість кар’єрного зростання.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Кіровоградській області відкриває різноманітні варіанти заробітку, поєднуючи стабільність, навчання та розвиток нових навичок. Компанії забезпечують комфортні умови та підтримку навіть для тих, хто раніше не працював у цих сферах.

