Работа для пенсионеров в Кировоградской области становится доступнее благодаря открытию новых вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе, логистике и пищевой промышленности, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.

Местные компании предлагают официальное трудоустройство, стабильную оплату и возможность развития профессиональных навыков.

Заведение «Sushi Take out» в Кропивницком ищет повара-сушиста. Зарплата составляет 15 000-25 000 грн (ставка + бонусы). Работники снабжены рабочей формой, бесплатным питанием и скидками на меню. Обязанности включают приготовление суши по техкартам, поддержание чистоты и контроля качества продуктов. График работы – изменения 3/3 или 4/2, по договоренности.

«Новая почта» приглашает курьеров на автомобили для доставки посылок в Светловодске. Предлагаемая зарплата – 17 000 грн, компенсация горючего и обучения за счет компании. В обязанности входит доставка и забор посылок, поддержка автомобиля в надлежащем состоянии, внесение данных в мобильное приложение. Требования: водительские права категории B и ориентация в городе.

Сеть магазинов «Файно Маркет» открыла вакансию инспектора по контролю качества хлебобулочных изделий. Заработная плата - 23 000 грн. Работа включает аудит пекарен и пиццерий, обучение персонала, отчетность и участие в запуске новых объектов. Компания гарантирует официальное трудоустройство, прозрачную оплату, скидки для сотрудников и карьерный рост.

Таким образом, работа для пенсионеров в Кировоградской области открывает различные варианты заработка, объединяя стабильность, обучение и развитие новых навыков. Компании обеспечивают комфортные условия и поддержку даже для тех, кто раньше не работал в этих областях.

