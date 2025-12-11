ВПЛ могут воспользоваться программой бесплатного жилья в Киевской области, поэтому рассказываем все детали.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предусматривает временное расселение для людей, вынужденно покинувших свои дома, сообщает Politeka.

Для получения помощи переселенцам необходимо знать правила подачи документов и процедуру учета, чтобы получить место в государственном или коммунальном фонде жилища.

Программа бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области предусматривает предоставление дома внутренне перемещенным лицам и членам их семей из специального фонда, созданного местными советами или уполномоченными органами.

Под расселение выделяют жилище по фактическому месту жительства гражданина, обычно сроком до одного года. В случае необходимости срок пребывания может быть продлен до того момента, пока человек или семья не найдет другой дом.

Для каждого человека минимальная площадь бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области определена в 6 квадратных метров. Решение о предоставлении дома принимается с помощью балльной системы оценки потребностей, чтобы приоритет получили те, кто в этом нуждается больше всего.

Первоочередное право на крышу над головой имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди, потерявшие трудоспособность, а также пенсионеры, чей дом был разрушен или стал непригодным в результате войны.

Программа гарантирует, что именно эти категории граждан получат помощь в первую очередь, поскольку они находятся в наиболее уязвимом положении.

Для постановки на учет нужно предоставить копии паспортов, справку внутренне перемещенного лица, документы о родственных связях, идентификационный код и подтверждение наличия приоритетного права, если оно существует.

