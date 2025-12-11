Безкоштовне житло для ВПО у Київській області передбачає тимчасове розселення для людей, що вимушено залишили свої домівки, повідомляє Politeka.

Для отримання допомоги переселенцям необхідно знати правила подання документів та процедуру обліку, щоб отримати місце у державному або комунальному фонді помешкань.

Програма безкоштовного житла для ВПО у Київській області передбачає надання оселі внутрішньо переміщеним особам та членам їхніх родин із спеціального фонду, створеного місцевими радами або уповноваженими органами.

Під розселення виділяють помешкання за фактичним місцем проживання громадянина, зазвичай на строк до одного року. У разі потреби термін перебування може бути продовжено до того моменту, поки людина або сім’я не знайде іншу домівку.

Для кожної особи мінімальна площа безкоштовного житла для ВПО у Київській області визначена у 6 квадратних метрів. Рішення про надання будинка ухвалюється за допомогою бальної системи оцінки потреб, щоб пріоритет отримали ті, хто цього потребує найбільше.

Першочергове право на дах над головою мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чия оселя була зруйнована або стала непридатною внаслідок війни.

Програма гарантує, що саме ці категорії громадян отримають допомогу першочергово, оскільки вони перебувають у найбільш уразливому становищі.

Для постановки на облік потрібно подати копії паспортів, довідку внутрішньо переміщеної особи, документи про родинні зв’язки, ідентифікаційний код та підтвердження наявності пріоритетного права, якщо воно існує.

