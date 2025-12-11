У Сумах діє програма надання гуманітарної допомоги для ВПО, тому розповідаємо про це більш детально.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах включає фінансові виплати та компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці соцзахисту міста Суми, ініціатива спрямована на внутрішньо переміщених осіб, що залишилися без дому через бойові дії, а також на підтримку літніх людей і маломобільних громадян.

Мета проєкту полягає в тому, щоб забезпечити безпечне проживання для найвразливіших категорій населення. Програма гуманітарної допомоги для ВПО передбачає надання компенсацій за зруйновані будинки, фінансову підтримку для оренди житла та організацію тимчасового проживання.

Місцева влада забезпечує модульні містечка з безпечними умовами проживання, а соціальні працівники супроводжують літніх людей та людей з обмеженими можливостями у процесі оформлення документів.

Участь в ініціативі можлива після подачі паспорта, ідентифікаційного коду та довідки внутрішньо переміщеної особи. Заяви оформлюються на всіх членів домогосподарства, а документи можна подати за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15.

Працівники Департаменту соціального захисту населення допомагають підготувати пакет документів та пояснюють порядок оформлення.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах включає не лише фінансові виплати, а й комплексну підтримку сімей, що постраждали від війни. Вона дозволяє швидко компенсувати витрати на оренду житла та підготувати домівку до комфортного проживання у безпечних умовах.

Крім того, ініціатива допомагає літнім людям впевненіше справлятися з щоденними потребами, отримати необхідні ресурси для стабільності та відчути підтримку у складний період.

