Подорожчання продуктів у Харківській області змушує місцевих мешканців витрачати більше грошей на той же продовольчий кошик, повідомляє Politeka.

Основними факторами зростання цінників експерти називають погодні умови, логістичні проблеми та енергетичні обмеження, які впливають на зберігання та транспортування товарів.

Фахівці зазначають, що подорожчання продуктів у Харківській області торкнулося як овочевого, так і фруктового сегментів. Картопля зараз продається по 9-12 грн за кілограм, а білокачанна капуста коштує 8-10 гривень.

Найбільш відчутно зросла вартість огірків. Вона досягла максимального рівня за останні 8 років і тепер коливається від 90 до 160 грн, хоча ще тиждень тому їх продавали по 70-160.

Фрукти також стали менш доступними. Яблука тепер пропонують по 20-40 гривень замість 20-35, апельсини продаються по 65-135, а банани по 52-70. Такі зміни впливають на формування щоденного раціону українських родин і змушують переглядати звичні меню, щоб зберегти баланс витрат.

Фермери та торговці пояснюють подорожчання продуктів у Харківській області зростанням витрат на енергетичні ресурси та складністю зберігання продукції в умовах регулярних відключень світла, які стають критичними для охолоджуваних товарів.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попереджає, що зростання може досягти 30%, особливо в сегменті молочної продукції та м’яса, які потребують постійного підтримання температурного режиму.

Подібні коливання змушують споживачів планувати закупівлі заздалегідь і звертати увагу на сезонні знижки, щоб мінімізувати фінансовий тиск на сімейний бюджет.

