Робота для пенсіонерів у Кривому Розі може бути різною.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі представлена кількома компаніями, які пропонують офіційне працевлаштування та стабільну оплату, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Серед них — «Фокстрот», «СервісРестГруп» і «DriveMe». У мережі магазинів техніки «Фокстрот», що понад тридцять років працює в Україні, відкрита вакансія прибиральниці службових приміщень. Пропонують заробіток 9 000 гривень, графік 5/2, корпоративний одяг, знижки на товари, бонуси від партнерів та участь у заходах. Основні завдання — підтримка чистоти торговельного залу та охайність службових кімнат.

«СервісРестГруп», підприємство громадського харчування, шукає вантажника з оплатою від 9 000 до 10 000 гривень. Серед вимог — уважність, пунктуальність, бажання навчатися. Обов’язки включають завантаження, розвантаження, сортування продукції, підготовку товарів до відправки, а також підтримання порядку на складі. Важливою є готовність працювати в команді та розвиватися.

Компанія «DriveMe», офіційний партнер міжнародного сервісу Uklon, пропонує вакансію водія з оплатою 25 000–30 000 гривень, де можна отримувати до 65% від каси. Додатково передбачені премії, зручний графік, авто в належному технічному стані та повна підтримка під час роботи. Для кандидатів потрібні права категорії B, досвід водіння від дев’яти місяців, акуратність і ввічливість.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі може бути різною: від прибирання у великій торговельній мережі до діяльності у сфері логістики чи транспорту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.