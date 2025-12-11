"Черниговоблэнерго" внедряет графики отключения света в Черниговской области на 12 декабря.

12 декабря будут введены графики плановых отключений света в Черниговской области, связанных с проведением масштабных ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

Энергетики предупреждают о возможных временных перебоях в поставках света в течение дня, ведь часть оборудования будет отключена для выполнения технического обслуживания. График отключения света в Черниговской области на 12 декабря охватывает несколько населённых пунктов области.

В селе Евмынка ремонт воздушной линии потребует прекращения электроснабжения с 10:00 до 16:00. Обесточение будет введено по ряду определенных адресов:

Киевская 108, 115, 118, 119, 119А, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 152А, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 166, 1 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176А, 176В, 177А, 178, 178А, 178Б, 179, 186А, 189, 190, 191, 1 195А, 196, 197, 197А, 198, 199, 200, 200А, 200А/1, 201, 201А, 202, 203, 204, 205Б, 206, 206А, 20;

Коцюбинского 13А.

Также в этот период, с 10.00 до 16.00, возможны отключения света в населенном пункте Туманська Гута. Электроэнергию временно отключат на нескольких улицах, указанных в графике:

Берегова 2;

Сергея Сикуна 1, 12, 2, 5, 6, 7;

Центральна 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

переулок Луговый 1, 3, 7.

Кроме того, в городе Сохачи электроснабжение будет временно ограничено с 8:00 до 17:00. Перебои связаны с ремонтными работами, проводимыми на местных энергетических объектах:

Вышнева 12;

Комаровка 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 4, 42;

Костюка 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 4, 5, 8, 9;

Лисова 11, 15, 17, 17А, 19, 23, 27, 29, 3, 31, 33, 39, 4, 41, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 6, 73, 78, 9 95, 97;

Набережна 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 3 49, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 63А, 7, 9;

Перемогы 1, 10, 101, 103, 105, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 38 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7 8, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, с. Сохачи

30-летие Перемогы;

Пр. Гагарина 1, 14, 16, 18, 2, 20, 32, 4, 6, 8;

Придеснянская 12, 18, 20, 22, 24, 26, 7;

Пр. Набережна 10, 3;

Рыбалкивка 1, 10, 11, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Центральна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 4 47, 49, 5, 50, 51, 55, 7, 9;

Шевченка 10, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 4, 5, 7, 8, 9.

В населенном пункте Лебедын плановые работы на линиях электропередач также повлекут за собой прекращение электроснабжения во временном промежутке с 08:00 до 17:00 (в течение 9 часов. Отключения коснутся части улиц и отдельных потребителей:

Лисова 1, 6;

Оболонська 10, 17, 18, 21, 24, 28, 39, 50, 56, 62, 63.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Где искать графики

На сайте: Перейдите по ссылке на раздел "Отключение" и обмерьте свой населенный пункт и адрес.

В чат-боте Viber: Найдите чат-бот компании, зарегистрируйтесь и введите лицевой счет, чтобы увидеть свой график.

В чат-боте Telegram: Загрузите чат-бот по ссылке .

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

