Українські пенсіонери можуть розраховувати на доплати для пенсіонерів у Київській області та пільги.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ. Розповідаємо про основні можливості, доступні з вересня 2025 року.

Пенсійне законодавство України передбачає кілька видів надбавок.

Доплати для пенсіонерів у Київській області за утримання дітей: Якщо під опікою пенсіонера є неповнолітні діти (віком до 18 років), він може отримувати додатково 150 гривень щомісяця на кожну дитину.

Надбавка за донорство: Почесні донори, які за життя здали 40 доз крові або 60 доз плазми, мають право на щомісячну доплату в розмірі 292 гривні.

У вересні 2025 року й надалі діятиме програма щомісячних надбавок для тих громадян, чий розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень 35 копійок. Це стосується значної частини пенсіонерів, адже саме ця категорія найбільше потребує додаткової матеріальної підтримки від держави.

Розміри «вікових» доплат для пенсіонерів у Київській області у 2025 році визначені таким чином:

особам віком від 70 до 74 років встановлюється надбавка у сумі 300 гривень на місяць;

пенсіонерам у віковій категорії від 75 до 79 років нараховуватиметься 456 гривень;

громадянам, які досягли 80 років і старше, виплачуватиметься щомісячна доплата у розмірі 570 гривень.

Крім фінансової підтримки, пенсіонери мають право на низку пільг:

Безкоштовний проїзд: Пенсійне посвідчення дає право на безкоштовний проїзд у більшості видів громадського транспорту, крім таксі, маршруток, метро та міжрегіональних поїздів.

Компенсація за комунальні послуги: Пенсіонери, які працювали в освіті, медицині або культурі та проживають у сільській місцевості, можуть отримати компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг.

Звільнення від земельного податку: Пенсіонери звільняються від сплати податку на земельні ділянки, якщо їхня площа не перевищує встановлених норм.

