Сформовано детальні графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Сумській області.

Через заплановані масштабні ремонтні роботи заплановано впровадження графіків відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Сумській області, про що повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

За даними енергетиків, у зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Сумській області.

Додатково обмеження заплановані 15 грудня в населеному пункті Охтирка, де знеструмлення триватиме з 08:00 до 17:00. Протягом дев’яти годин без електрики залишаться мешканці таких вулиць:

Володимира Шандиби 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 41, 43, 45, 47, 49.

В'ячеслава Чорновола 1, 2, 3, 5, 5А,7, 7А, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56.

Гірський 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

Глібова 1, 1А, 2, 3, 4, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А.

Гоголя 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

Зокрема, 16 числа у населеному пункті Недригайлів електропостачання буде припинено з 09:00 до 15:00. Відключення торкнуться вулиці: Незалежності 25А.

Крім того, 18 грудня тимчасове повне знеструмлення заплановано в населеному пункті Недригайлів. Світло буде відсутнє з 09:00 до 15:00:

Бережок 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

Магалівська 3;

Незалежності 18, 22, 36;

Патріотів України 16;

Шкільна 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31.

У населеному пункті Шостка відключення електроенергії також проводитимуться 19 числа з 09:00 до 15:00. Перелік адрес, де буде припинено електропостачання, включає:

В'ячеслава Липинського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11,

Григорія Сковороди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7,8, 8А, 9, 10, 12, 14,

Джерельна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

Довженка 208Ш.

Актуальні графіки вимкнень «Сумиобленерго» пропонує переглядати на офіційному сайті компанії у розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Жителів регіону закликають завчасно підготуватися до можливих перерв в електропостачанні та врахувати їх у своєму повсякденному розкладі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Сумській області: де запрацювали оновлення.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області: хто може розраховувати на дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит овочів у Сумській області: чому на ринку можуть відбутися зміни.