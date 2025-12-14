Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається «БФ Карітас» за підтримки CRS, розпочинається реєстрація на отримання виплат на зимовий період, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці Фейсбук.

Виплати у рамках програми фінансової підтримки передбачені для домогосподарств, які мешкають у сільській місцевості Вільшанської та Недригайлівської територіальних громад Сумської області.

Хто може подати заявку

Право на участь у програмі мають особи, які відповідають хоча б одному з визначених критеріїв вразливості:

  • люди з інвалідністю І чи ІІ групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства;
  • громадяни похилого віку від 65 років і старші;
  • одинокі матері, батьки або офіційні опікуни неповнолітніх дітей;
  • вагітні жінки та матері з дітьми віком до 3 років;
  • батьки чи опікуни прийомних дітей;
  • особи з тяжкими хворобами, що суттєво обмежують фізичні або психічні можливості та потребують дороговартісного лікування, витрати на яке перевищують дохід родини;
  • багатодітні сім’ї, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Які документи необхідно підготувати для реєстрації

Для оформлення грошової допомоги у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій заявникам потрібно надати:

  • Паспорт (оригінал).
  • Ідентифікаційний код (оригінал).
  • Довідку внутрішньо переміщеної особи.
  • Реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.
  • Документи, що підтверджують належність до однієї з категорій вразливості.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області

Довідку про доходи. Вона може бути подана у кількох варіантах:

  • документ з податкової служби;
  • довідки ОК-5 та ОК-7 (отримані через «Дію» або сайт Пенсійного фонду);
  • довідка з Пенсійного фонду чи Фонду соціального страхування про нараховані пенсійні чи інші соціальні виплати;
  • декларація про доходи (для фізичних осіб-підприємців);
  • інші підтверджувальні документи з Державної податкової служби.

Отримати грошову допомогу у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій не зможуть ті домогосподарства, які вже скористалися аналогічною підтримкою від інших організацій. Також участь у програмі виключається для осіб, які отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року. Ще одне обмеження стосується рівня доходу: якщо середньомісячний дохід на одного члена родини перевищує 6160 гривень, заявка не може бути схвалена.

