Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається «БФ Карітас» за підтримки CRS, розпочинається реєстрація на отримання виплат на зимовий період, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці Фейсбук.

Виплати у рамках програми фінансової підтримки передбачені для домогосподарств, які мешкають у сільській місцевості Вільшанської та Недригайлівської територіальних громад Сумської області.

Хто може подати заявку

Право на участь у програмі мають особи, які відповідають хоча б одному з визначених критеріїв вразливості:

люди з інвалідністю І чи ІІ групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства;

громадяни похилого віку від 65 років і старші;

одинокі матері, батьки або офіційні опікуни неповнолітніх дітей;

вагітні жінки та матері з дітьми віком до 3 років;

батьки чи опікуни прийомних дітей;

особи з тяжкими хворобами, що суттєво обмежують фізичні або психічні можливості та потребують дороговартісного лікування, витрати на яке перевищують дохід родини;

багатодітні сім’ї, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Які документи необхідно підготувати для реєстрації

Для оформлення грошової допомоги у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій заявникам потрібно надати:

Паспорт (оригінал).

Ідентифікаційний код (оригінал).

Довідку внутрішньо переміщеної особи.

Реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

Документи, що підтверджують належність до однієї з категорій вразливості.

Довідку про доходи. Вона може бути подана у кількох варіантах:

документ з податкової служби;

довідки ОК-5 та ОК-7 (отримані через «Дію» або сайт Пенсійного фонду);

довідка з Пенсійного фонду чи Фонду соціального страхування про нараховані пенсійні чи інші соціальні виплати;

декларація про доходи (для фізичних осіб-підприємців);

інші підтверджувальні документи з Державної податкової служби.

Отримати грошову допомогу у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій не зможуть ті домогосподарства, які вже скористалися аналогічною підтримкою від інших організацій. Також участь у програмі виключається для осіб, які отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року. Ще одне обмеження стосується рівня доходу: якщо середньомісячний дохід на одного члена родини перевищує 6160 гривень, заявка не може бути схвалена.

