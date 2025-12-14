Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається «БФ Карітас» за підтримки CRS, розпочинається реєстрація на отримання виплат на зимовий період, пише Politeka.
Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці Фейсбук.
Виплати у рамках програми фінансової підтримки передбачені для домогосподарств, які мешкають у сільській місцевості Вільшанської та Недригайлівської територіальних громад Сумської області.
Хто може подати заявку
Право на участь у програмі мають особи, які відповідають хоча б одному з визначених критеріїв вразливості:
- люди з інвалідністю І чи ІІ групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства;
- громадяни похилого віку від 65 років і старші;
- одинокі матері, батьки або офіційні опікуни неповнолітніх дітей;
- вагітні жінки та матері з дітьми віком до 3 років;
- батьки чи опікуни прийомних дітей;
- особи з тяжкими хворобами, що суттєво обмежують фізичні або психічні можливості та потребують дороговартісного лікування, витрати на яке перевищують дохід родини;
- багатодітні сім’ї, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.
Які документи необхідно підготувати для реєстрації
Для оформлення грошової допомоги у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій заявникам потрібно надати:
- Паспорт (оригінал).
- Ідентифікаційний код (оригінал).
- Довідку внутрішньо переміщеної особи.
- Реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.
- Документи, що підтверджують належність до однієї з категорій вразливості.
Довідку про доходи. Вона може бути подана у кількох варіантах:
- документ з податкової служби;
- довідки ОК-5 та ОК-7 (отримані через «Дію» або сайт Пенсійного фонду);
- довідка з Пенсійного фонду чи Фонду соціального страхування про нараховані пенсійні чи інші соціальні виплати;
- декларація про доходи (для фізичних осіб-підприємців);
- інші підтверджувальні документи з Державної податкової служби.
Отримати грошову допомогу у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій не зможуть ті домогосподарства, які вже скористалися аналогічною підтримкою від інших організацій. Також участь у програмі виключається для осіб, які отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року. Ще одне обмеження стосується рівня доходу: якщо середньомісячний дохід на одного члена родини перевищує 6160 гривень, заявка не може бути схвалена.
