Началось ограничение движения транспорта во Львове и области, поэтому возможны осложнения в передвижении.

Ограничение движения транспорта во Львове и области вводится из-за масштабных работ на некоторых участках региона, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Ограничение движения транспорта во Львове и области сначала будет в Бориславе на перекрестке улиц Шевченко и Карпатских врат будет временно ограничено движение транспорта. Причиной изменений в схеме дорожного движения стало проведение работ по замене магистрального водопровода.

Ограничение вступает в силу сегодня, 18 сентября, в 08:00 и продлится до пятницы, 19 сентября, ориентировочно до 17:00. Городские власти просят водителей отнестись с пониманием и заранее планировать маршруты, используя объездные пути, чтобы избежать возможных пробок и неудобств.

Кроме того, ограничение движения транспорта во Львове и области может быть в областном центре на улице Словацкого продолжаются работы по прокладке велодорожки. Уже вскоре будет завершено еще 125 метров велосипеда от улицы Дорошенко до улицы Коперника. Эта дорожка станет частью единственной велосипедной сети города, соединяющей центр Львова с южными районами.

Для удобства и безопасности пользователей булыжное покрытие заменят на ровное из красной бетонной плитки, что сделает дорожку доступной также для ветеранов, которые проходят реабилитацию с помощью езды на велосипеде.

По информации Галицкой районной администрации, ремонтные работы на улице Словацкого будут длиться около трех недель в зависимости от погодных условий. Из-за этого передвижение транспорта может быть частично усложнено. Жителей и водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Напомним, что в прошлом году уже обустроили первый участок велосипеда на улице Словацкого – 60 метров от ул. Крушельницкой до ул. Дорошенко.

В этом году планируется продлить ее до ул. Коперника, что позволит создать непрерывную велотрассу для жителей Львова. Велореабилитация, являющаяся частью программы восстановления ветеранов после ранений, активно применяется в реабилитационном центре «Галичина». Врачи отмечают, что регулярная езда на велосипеде помогает ветеранам восстанавливаться как физически, так и психологически.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области: перечень программ и кому предоставят убежище в первую очередь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области: кто может получить выплаты на питание, названы три категории.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области: сколько средств добавят, назван размер выплат.