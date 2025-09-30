Мешканці міста повинні бути готові до тимчасових незручностей через графік відключення води у жовтні 2025 у Львові.

Графік відключення води у жовтні 2025 у Львові передбачає низку планових робіт, пов’язаних із заміною магістральних теплових мереж та ремонтом котелень у різних районах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному порталі 1580, графік відключення гарячої води у жовтні 2025 у Львові охоплює багато адрес. Перш за все, проводяться розкопки для заміни магістральної теплової мережі.

Відсутність гарячого душу зачепить мешканців таких вулиць: Мазепи І гетьм 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25д, 26, 27, 33, 35, Лінкольна А 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57.

Леннона Дж. 25, 27, 33, Льняна 9, 15, Миколайчука І 1а, 1б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, Орлика П 4, Плугова 2, 2а, 2а, 4а, 6а, 7, 8, 8а, 10а, 10, 12, 14.

Розточчя 168, Селянська 12, Студинського К 4, 6, 12, Тичини П 12, 17, 18, Хвильового М 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56, Щурата В 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18. Роботи розпочалися 25 вересня о 13:25 і триватимуть до 18:00 3.10.

Крім цього, планові роботи передбачають ремонт у котельні на Солодовій, будинок 10, включно з навчальними закладами, такими як ліцей №37 ЛМР. Початок робіт припав на 15 вересня о 08:25, завершення заплановано на 1.10 о 17:00.

Також проводяться ремонтні заходи у котельні на вулиці Кільцева, 2 а у Винниках. Тут гаряче водопостачання буде відсутнє у будинках 2, 4, 5 та 9. Роботи почалися 1 вересня о 13:55 і триватимуть до 1.10 о 20:00.

Для мешканців це означає, що графік відключення води у жовтні 2025 у Львові вимагає планувати побутові справи з урахуванням тимчасових обмежень.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право