Жители города должны быть готовы к временным неудобствам из-за графика отключения воды в октябре 2025 во Львове.

График отключения воды в октябре 2025 г. во Львове предусматривает ряд плановых работ, связанных с заменой магистральных тепловых сетей и ремонтом котельных в разных районах, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном портале 1580, график отключения горячей воды в октябре 2025 во Львове охватывает много адресов. Прежде всего, производятся раскопки для замены магистральной тепловой сети.

Отсутствие горячего душа затронет жителей таких улиц: Мазепи І гетьм 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25д, 26, 27, 33, 35, Лінкольна А 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57.

Леннона Дж. 25, 27, 33, Льняна 9, 15, Миколайчука І 1а, 1б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, Орлика П 4, Плугова 2, 2а, 2а, 4а, 6а, 7, 8, 8а, 10а, 10, 12, 14.

Розточчя 168, Селянська 12, Студинського К 4, 6, 12, Тичини П 12, 17, 18, Хвильового М 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56, Щурата В 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18. Работы начались 25 сентября в 13:25 и продлятся до 18:00 3.10.

Кроме этого, плановые работы предусматривают ремонт в котельной на Солодовой, дом 10, включая учебные заведения, такие как лицей №37 ЛГС. Начало работ пришлось на 15 сентября в 08:25, завершение запланировано на 1.10 в 17:00.

Также проводятся ремонтные мероприятия в котельной на улице Кольцевая, 2, а в Винниках. Здесь горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах 2, 4, 5 и 9. Работы начались 1 сентября в 13:55 и продлятся до 1.10 в 20:00.

Для жителей это означает, что график отключения воды в октябре 2025 года во Львове требует планировать бытовые дела с учетом временных ограничений.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право