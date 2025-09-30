Місцевих мешканців завжди хвилює тема підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області, тож розповідаємо, до чого готуватися.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області торкнулося окремих груп споживачів, повідомляє Poiteka.

За інформацією Кабінету Міністрів, з 1 червня 2024 року наслення має фіксовану вартість світла для побутових споживачів у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину.

Ця ціна не диференціюється за обсягом споживання і залишатиметься незмінною до кінця жовтня 2025 року. Прем'єр-міністр підтвердив продовження дії ПСО.

А експерти застерігають, що ринок електроенергії потребує системної реформи, і підвищення тарифів у нинішньому вигляді не вирішує наявних проблем ні в Чернігівській області, ні по всіх країні.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області з 1 вересня зачепило компанії-оператори систем розподілу, для яких вартість світла таки зросла. Таке рішення ухвалили на засіданні Нацкомісії, що регулює енергетику та ЖКП.

Зростання розцінок для споживачів першого класу склало близько 14%, для другого класу - 23%. Це підприємства, що отримують струм з номінальною напругою понад 27,5 кВ або нижче, і для них ріст вартості допоможе зменшити боргове навантаження та підготувати аварійні запаси на випадок надзвичайних ситуацій.

За словами експертів, такий перегляд цін відбувається з метою забезпечити фінансову стабільність операторів, дозволити своєчасно обслуговувати мережі та підтримувати необхідний рівень енергозабезпечення.

Тож для місцевих жителів поки немає про що хвилюватися. Принаймні, до кінця жовтня вони матимуть фіксовану ставку. Проте, що буде далі, наразі невідомо.

