Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области коснулось отдельных групп потребителей, сообщает Poiteka.
По информации Кабинета Министров, с 1 июня 2024 года у насления фиксированная стоимость света для бытовых потребителей в размере 4,32 гривны за киловатт-час.
Эта цена не дифференцируется по объему потребления и остается неизменной до конца октября 2025 года. Премьер-министр подтвердил продолжение действия ПСО.
А эксперты предостерегают, что рынок электроэнергии нуждается в системной реформе, и повышение тарифов в нынешнем виде не решает существующие проблемы ни в Черниговской области, ни по всей стране.
Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области с 1 сентября зацепило компании-операторы систем распределения, для которых стоимость света выросла. Такое решение было принято на заседании Нацкомиссии, регулирующей энергетику и ЖКУ.
Рост расценок для потребителей первого класса составил около 14%, для второго класса – 23%. Это предприятия, получающие ток с номинальным напряжением свыше 27,5 кВ или ниже, и для них рост стоимости поможет снизить долговую нагрузку и подготовить аварийные запасы на случай чрезвычайных ситуаций.
По словам экспертов, такой пересмотр цен ведется с целью обеспечить финансовую стабильность операторов, позволить своевременно обслуживать сети и поддерживать необходимый уровень энергообеспечения.
Так что для местных жителей пока не о чем волноваться. По крайней мере, до конца октября у них будет фиксированная ставка. Однако, что будет дальше, пока неизвестно.
