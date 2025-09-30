Местных жителей всегда волнует тема повышения тарифов на электроэнергию в Черниговской области, поэтому рассказываем, к чему готовиться.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области коснулось отдельных групп потребителей, сообщает Poiteka.

По информации Кабинета Министров, с 1 июня 2024 года у насления фиксированная стоимость света для бытовых потребителей в размере 4,32 гривны за киловатт-час.

Эта цена не дифференцируется по объему потребления и остается неизменной до конца октября 2025 года. Премьер-министр подтвердил продолжение действия ПСО.

А эксперты предостерегают, что рынок электроэнергии нуждается в системной реформе, и повышение тарифов в нынешнем виде не решает существующие проблемы ни в Черниговской области, ни по всей стране.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области с 1 сентября зацепило компании-операторы систем распределения, для которых стоимость света выросла. Такое решение было принято на заседании Нацкомиссии, регулирующей энергетику и ЖКУ.

Рост расценок для потребителей первого класса составил около 14%, для второго класса – 23%. Это предприятия, получающие ток с номинальным напряжением свыше 27,5 кВ или ниже, и для них рост стоимости поможет снизить долговую нагрузку и подготовить аварийные запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

По словам экспертов, такой пересмотр цен ведется с целью обеспечить финансовую стабильность операторов, позволить своевременно обслуживать сети и поддерживать необходимый уровень энергообеспечения.

Так что для местных жителей пока не о чем волноваться. По крайней мере, до конца октября у них будет фиксированная ставка. Однако, что будет дальше, пока неизвестно.

