Нова система оплати проїзду у Львові дозволяє мешканцям придбати абонемент у додатку LeoCard для безлімітних поїздок у міському транспорті, повідомляє Politeka.

Про це інформують у ЛКП «Львівавтодор».

Завдяки цьому проїзному місцеві пасажири можуть необмежено користуватися автобусами, трамваями та тролейбусами протягом 30 календарних днів.

Щоб придбати абонемент, потрібно оновити додаток LeoCard через App Store або Google Play, перейти до розділу «Купити квитки», обрати пункт «Довгостроковий квиток» та встановити дату активації. Після цього проїзний стане доступним протягом 15 хвилин, а з QR-кодом його можна знайти у меню «Мої квитки». Кожного разу під час посадки в транспорт потрібно валідовувати код на зчитувачі валідатора, а контролерам демонструвати вже завалідований квиток.

Важливо зазначити, що студентський абонемент не можна придбати у додатку — він доступний лише на персоналізовану транспортну картку.

Вартість проїзних становить 900 гривень для загального та 450 гривень для студентського. Для порівняння, за ці кошти пасажир при оплаті через LeoCard здійснить 53 поїздки, банківською карткою — 45, а готівкою — лише 36. Абонемент вигідний для тих, хто активно користується міським транспортом.

Електронну систему почали впроваджувати наприкінці 2023 року, і наразі понад 70% пасажирів оплачують поїздки та валідують їх через LeoCard. Нова система оплати проїзду у Львові спрощує пересування містом, економить час та робить користування громадським транспортом більш зручним і сучасним.

