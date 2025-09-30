Новая система оплаты проезда во Львове упрощает передвижение по городу, экономит время и делает пользование общественным транспортом более удобным и современным.

Новая система оплаты проезда во Львове позволяет жителям приобрести абонемент в приложении LeoCard для безлимитных поездок по городскому транспорту, сообщает Politeka.

Об этом информируют в ЛКП «Львовавтодор».

Благодаря этому проездному местному пассажиру могут неограниченно пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами в течение 30 календарных дней.

Чтобы приобрести абонемент, необходимо обновить приложение LeoCard через App Store или Google Play, перейти в раздел «Купить билеты», выбрать пункт «Долгосрочный билет» и установить дату активации. После этого проездной станет доступным в течение 15 минут, а с QR-кодом его можно найти в меню Мои билеты. Каждый раз при посадке в транспорт нужно валидировать код на считыватели валидатора, а контролерам демонстрировать уже завалидованный билет.

Важно отметить, что студенческий абонемент нельзя приобрести в приложении — он доступен только на персонализированную транспортную карту.

Стоимость проездных составляет 900 грн. для общего и 450 грн. для студенческого. Для сравнения, за эти средства пассажир при оплате через LeoCard совершит 53 поездки, банковской картой — 45, а наличными — только 36. Абонемент выгоден тем, кто активно пользуется городским транспортом.

Электронную систему начали внедрять в конце 2023 года, и сейчас более 70% пассажиров оплачивают поездки и валидируют через LeoCard. Новая система оплаты проезда во Львове упрощает передвижение по городу, экономит время и делает пользование общественным транспортом более удобным и современным.

