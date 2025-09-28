Робота для пенсіонерів у Львові не обмежується лише однією сферою.

Робота для пенсіонерів у Львові охоплює кілька сфер, що дозволяють залишатися в суспільному житті та водночас мати стабільний прибуток, повідомляє Politeka.

Платформа work.ua пропонує оголошення як для досвідчених кандидатів, так і для тих, хто шукає перший підробіток, тому кожен може знайти підходящу пропозицію.

Серед найбільших роботодавців виділяються торговельні мережі. Наприклад, «Сільпо» відкрило вакансію вантажника. Рівень оплати становить від 25 200 до 35 800 гривень, залежно від зміни. Працівники отримують офіційне оформлення, бонуси, корпоративні знижки та можливість безкоштовного транспортування після роботи. Основні функції включають прийом продукції, сортування, розвантаження та дотримання порядку на складі. Це місце пропонується студентам, людям з інвалідністю та особам старшого віку.

Ще один напрям зайнятості – сфера громадського харчування. Кафе «Язиката Теща», розташоване на проспекті Свободи, шукає працівницю для миття посуду. Графік – три через три, робочий день із 08:00 до 20:00. Умови передбачають 12 000 гривень зарплати, а також бонуси й харчування. Серед завдань – підтримання чистоти в кухонній зоні та залі, миття інвентарю й посуду.

Окремо варто згадати вакансію від компанії Rom LTD. Вона потребує водіїв категорій С або С1 для перевезень металочерепиці та профнастилу автомобілями МАЗ чи МАН із причепами в межах Західної України. Вимога – мінімум один рік досвіду. Заробіток коливається від 30 000 до 36 000 гривень, передбачені премії.

У підсумку можна сказати, що робота для пенсіонерів у Львові не обмежується лише однією сферою: доступні варіанти у торгівлі, громадському харчуванні та транспорті. Вони гарантують офіційне працевлаштування, гідний рівень доходу та можливість залишатися активними після виходу на заслужений відпочинок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області: хто може отримати їжу у липні, перелік критеріїв.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: українцям повідомили про нестачу важливого товару.