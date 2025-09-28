Работа для пенсионеров во Львове не ограничивается одной сферой.

Работа для пенсионеров во Львове охватывает несколько сфер, позволяющих оставаться в общественной жизни и одновременно иметь стабильную прибыль, сообщает Politeka.

Платформа work.ua предлагает объявления как для опытных кандидатов, так и для тех, кто ищет первую подработку, поэтому каждый может найти подходящее предложение.

Среди самых крупных работодателей выделяются торговые сети. К примеру, «Сільпо» открыло вакансию грузчика . Уровень оплаты составляет от 25 200 до 35 800 гривен в зависимости от изменения. Работники получают официальное оформление, бонусы, корпоративные скидки и возможность бесплатной транспортировки после работы. Основные функции включают прием продукции, сортировку, разгрузку и соблюдение порядка на складе. Это место предлагается студентам, людям с инвалидностью и лицам постарше.

Еще одно направление занятости – сфера общественного питания. Кафе «Языката Теща», расположенное на проспекте Свободы, ищет работницу для мытья посуды. График – три через три, рабочий день с 08:00 до 20:00. Условия предусматривают 12 000 гривен зарплаты, а также бонусы и питание. Среди задач – поддержание чистоты в кухонной зоне и зале, мытье инвентаря и посуды.

Отдельно стоит упомянуть вакансию от компании Rom LTD. Она нуждается в водителях категорий С или С1 для перевозки металлочерепицы и профнастила автомобилями МАЗ или МАН с прицепами в пределах Западной Украины. Требование – минимум один год опыта. Заработок колеблется от 30000 до 36000 гривен, предусмотренные премии.

В итоге можно сказать, что работа для пенсионеров во Львове не ограничивается одной сферой: доступны варианты в торговле, общественном питании и транспорте. Они гарантируют официальное трудоустройство, достойный уровень дохода и возможность оставаться активными после ухода на заслуженный отдых.

