Початок опалювального сезону 2025 в Львівській області супроводжується підготовкою житлових і комунальних об’єктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Львівська районна державна адміністрація.

За розпорядженням голови райдержадміністрації Павла Грабського створено районний штаб, який координує роботи. Під час zoom-наради з громадами обговорено ключові питання підготовки до зимового періоду.

У районі функціонує 495 котелень і 582 км теплових мереж, підготовка яких майже завершена. У водопровідно-каналізаційному господарстві замінено 31,21 км аварійних ділянок, підготовлено 200 артезіанських свердловин. Підготовлено 10725 житлових будинків, 345 з яких мають відремонтовані дахи.

Для утримання доріг взимку громади підготували 283 одиниці техніки, з яких 90 залучено, і заготовили 46,7 тисяч тонн посипкової суміші. Для захисту об’єктів критичної інфраструктури підприємства забезпечені генераторами та запасами палива, а також створено резерви альтернативного опалювального матеріалу — дров, пелетів і брикетів для об’єктів соціальної сфери.

Опалення увімкнуть, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря опуститься нижче +8°C. У 22 громадах району функціонує 110 «Пунктів незламності», у Львівській міській громаді — 843, які працюватимуть взимку для забезпечення доступу до тепла, електроенергії, зв’язку та Інтернету під час відключень.

Початок опалювального сезону 2025 в Львівській області передбачає готовність котелень, теплових мереж, водопровідних систем і житлового фонду, підготовку доріг і резервів палива, а також функціонування пунктів незламності для стабільного проходження холодного періоду.

