Місцевим мешканцям показали графік відключення води у Львівській області, тож розповідаємо, кому варто підготуватися.

Графік відключення води у Львівській області буде актуальним для багатьох будинків в одному з районів міста, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради, графік відключення води у Львівській області стосуватиметься Шевченківського району обласного центру.

Причина введення обмежень полягає у заміні магістральної мережі на вулиці І. Миколайчука, 2Б, довжиною 62,5 м та діаметром 720 мм.

Графік відключення гарячої води у Львівській області передбачає, що теплий душ стане тимчасово недоступний місцевим мешканцям за такими адресами:

Гетьмана І. Мазепи 14, 15а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25Д, 26, 27, 33, 35, А. Лінкольна 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57, Дж. Леннона 25, 27, 33, Льняна 9, 15, І. Миколайчука 1б, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36А, 38, 40.

П. Орлика 4, Плугова 2А, 2, 2А, 4А, 6А, 7, 8, 8А, 10А, 10, 12, 14, Розточчя 168, Селянська 12, К. Студинського 4, 6, 12, П. Тичини 12, 17, 18, М. Хвильового 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56, В. Щурата 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18.

Мешканці цих будинків мають бути готові до незручностей протягом робочого періоду, які триватимуть до 29 вересня 2025 року.

Причина таких обмежень полягає у необхідності замінити стару магістральну трубу, щоб забезпечити надійне гаряче водопостачання у майбутньому. Працівники ЛМКП «Львівтеплоенерго» проводять роботи планово та обіцяють відновити постачання у повному обсязі відразу після завершення заміни.

