Робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні сфери та забезпечує стабільність.

Робота для пенсіонерів у Львові доступна завдяки пропозиціям від кількох роботодавців, повідомляє Politeka.

На ресурсі work.ua опубліковано вакансії для пошукачів із різними навичками та рівнем підготовки, що дозволяє обрати оптимальні варіанти.

Заклад харчування «Язиката Теща», розташований на проспекті Свободи, запрошує співробітницю для миття посуду. Оплата складає 12 000 гривень, додатково надаються бонуси та харчування. Графік – змінний, три через три дні, з 08:00 до 20:00. До завдань входить утримання чистоти на кухні, у залі, миття інвентарю та посуду.

У місцевому супермаркеті «Сільпо» відкрита вакансія вантажника з оплатою від 25 200 до 35 800 гривень залежно від зміни. Працівникам гарантується офіційне працевлаштування, корпоративні програми, безкоштовне таксі після завершення роботи та знижки. Основні обов’язки – приймання товарів, розвантаження, сортування продукції та підтримання порядку на складі. Пропозиція підходить студентам, людям похилого віку, а також особам з інвалідністю.

Компанія Rom LTD шукає водія категорії С або С1 для доставки металочерепиці та профнастилу. Вимога – щонайменше рік досвіду. Робота передбачає перевезення вантажів автомобілями МАЗ чи МАН із причепом по регіону Західної України. Зарплата становить 30 000–36 000 гривень плюс премії.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні сфери – від обслуговування до логістики. Пропозиції забезпечують стабільність, соціальні гарантії, а також можливість залишатися активними після виходу на пенсію.

