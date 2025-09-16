Работа для пенсионеров во Львове охватывает разные сферы и обеспечивает стабильность.

Работа для пенсионеров во Львове доступна благодаря предложениям нескольких работодателей, сообщает Politeka.

На ресурсе work.ua опубликованы вакансии для поисковиков с разными навыками и уровнем подготовки, что позволяет выбрать оптимальные варианты.

Заведение питания «Языката Теща», расположенное на проспекте Свободы, приглашает сотрудницу для мытья посуды. Оплата составляет 12 000 гривен, дополнительно предоставляются бонусы и питание. График – переменный, три через три дня, с 08:00 до 20:00. В задачи входит содержание чистоты на кухне, в зале, мытье инвентаря и посуды.

В местном супермаркете «Сільпо» открыта вакансия грузчика с оплатой от 25200 до 35800 гривен в зависимости от изменения. Работникам гарантируется официальное трудоустройство, корпоративные программы, бесплатное такси после завершения работы и скидки. Основные обязанности – прием товаров, разгрузка, сортировка продукции и поддержание порядка на складе. Предложение подходит студентам, пожилым людям, а также лицам с инвалидностью.

Компания Rom LTD ищет водителя категории С или С1 для доставки металлочерепицы и профнастила. Требование – не менее года опыта. Работа предусматривает перевозку грузов автомобилями МАЗ или МАН с прицепом по региону Западной Украины. Зарплата составляет 30000-36000 гривен плюс премии.

Итак, работа для пенсионеров во Львове охватывает разные сферы – от обслуживания до логистики. Предложения обеспечивают стабильность, социальные гарантии, а также возможность оставаться активными после выхода на пенсию.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: украинцам сообщили о нехватке важного товара.