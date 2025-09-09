Робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні сфери.

Робота для пенсіонерів у Львові надає широкий вибір вакансій у різних напрямках, що дозволяє обирати посади відповідно до досвіду та навичок, повідомляє Politeka.

Актуальні оголошення можна знайти на платформі work.ua, де вказано умови праці, графік та рівень оплати.

Компанія «Доглянуто» запрошує клінерів для прибирання житлових приміщень. Працівники займаються генеральним та поточним прибиранням, працюючи кілька днів на тиждень із навантаженням 5–10 годин. Заробіток становить 20 000–30 000 гривень. Роботодавець забезпечує інвентарем та формою. Досвід роботи бажаний, але не обов’язковий.

У сфері громадського харчування мережі Tomatina, NOA, Emily, Poke Lulu та Una Pinsa шукають пекарів. Графік позмінний — 2–2 або 3–3. Оплата стартує від 26 000 гривень на місяць або 1200 грн за зміну. Працівники отримують безкоштовне харчування, знижки на меню, доступ до спортзалу та премії за рекомендацію нових співробітників. Основні обов’язки: випікання чізкейків, булочок, штруделів та підтримка чистоти на кухні.

Бренд HUKH пропонує роботу швачкам для виготовлення одягу. Важливі акуратність, уважність та професійні навички. Співробітник контролює якість виробів і виконує повний цикл виготовлення. Пропонуються офіційне працевлаштування, зарплата 25 000–35 000 гривень, сучасний цех та можливість кар’єрного зростання. Графік погоджується індивідуально.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні сфери, забезпечує стабільний дохід, офіційне оформлення та перспективи розвитку, надаючи літнім людям можливість залишатися активними та самостійними.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області: хто може отримати їжу у липні, перелік критеріїв.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: українцям повідомили про нестачу важливого товару.