Работа для пенсионеров во Львове предоставляет широкий выбор вакансий по разным направлениям, что позволяет выбирать должности в соответствии с опытом и навыками, сообщает Politeka.

Актуальные объявления можно найти на платформе work.ua, где указаны условия труда, график и уровень оплаты.

Компания «Ухожено» приглашает клинеров для уборки жилых помещений. Работники занимаются генеральной и текущей уборкой, работая несколько дней в неделю с нагрузкой 5–10 часов. Заработок составляет 20000–30000 гривен. Работодатель снабжает инвентарем и формой. Опыт работы желателен, но не обязателен.

В сфере общественного питания сети Tomatina, NOA, Emily, Poke Lulu и Una Pinsa ищут пекарей. График посменный - 2-2 или 3-3. Оплата стартует от 26 000 гривен в месяц или 1200 грн в смену. Работники получают бесплатное питание, скидки на меню, доступ в спортзал и премию за рекомендацию новых сотрудников. Основные обязанности: выпечка чизкейков, булочек, штруделей и поддержание чистоты на кухне.

Бренд HUKH предлагает работу швеям для изготовления одежды. Важны аккуратность, внимательность и профессиональные навыки. Сотрудник контролирует качество изделий и выполняет полный цикл производства. Предлагается официальное трудоустройство, зарплата 25000–35000 гривен, современный цех и возможность карьерного роста. График согласен индивидуально.

Итак, работа для пенсионеров во Львове охватывает разные сферы, обеспечивает стабильный доход, официальное оформление и перспективы развития, предоставляя пожилым людям возможность оставаться активными и самостоятельными.

