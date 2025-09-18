Местным жителям показали график отключения воды во Львовской области, поэтому рассказываем, кому следует подготовиться.

График отключения воды во Львовской области будет актуален для многих домов в одном из районов города, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета, график отключения воды во Львовской области будет касаться Шевченковского района областного центра.

Причина введения ограничений заключается в замене магистральной сети по улице И. Миколайчука, 2Б, длиной 62,5 м и диаметром 720 мм.

График отключения горячей воды во Львовской области предполагает, что теплый душ станет временно недоступен местным жителям по следующим адресам:

Гетмана И. Мазепы 14, 15а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25Д, 26, 27, 33, 35, А. Линкольна 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57, Дж. Леннона 25, 27, 33, Льняна 9, 15, І. Миколайчука 1б, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36А, 38, 40.

П. Орлика 4, Плугова 2А, 2, 2А, 4А, 6А, 7, 8, 8А, 10А, 10, 12, 14, Розточчя 168, Селянська 12, К. Студинського 4, 6, 12, П. Тичини 12, 17, 18, М. Хвильового 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56, В. Щурата 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18.

Жители этих домов должны быть готовы к неудобствам в течение рабочего периода до 29 сентября 2025 года.

Причина таких ограничений заключается в необходимости заменить старую магистральную трубу для обеспечения надежного горячего водоснабжения в будущем. Сотрудники ЛГКП «Львовтеплоэнерго» проводят работы планово и обещают возобновить поставки в полном объеме сразу после завершения замены.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: украинцам сообщили о нехватке важного товара.