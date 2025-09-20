Начало отопительного сезона 2025 года во Львовской области предусматривает готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных систем и жилищного фонда, подготовку дорог и резервов топлива.

Начало отопительного сезона 2025 года во Львовской области сопровождается подготовкой жилых и коммунальных объектов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Львовская районная государственная администрация .

По распоряжению председателя райгосадминистрации Павла Грабского создан районный штаб, координирующий работы. Во время совещания с общинами обсуждены ключевые вопросы подготовки к зимнему периоду.

В районе функционирует 495 котельных и 582 км тепловых сетей, подготовка которых почти завершена. В водопроводно-канализационном хозяйстве заменено 31,21 км аварийных участков, подготовлено 200 артезианских скважин. Подготовлено 10 725 жилых домов, 345 из которых имеют отремонтированные крыши.

Для содержания дорог зимой общины подготовили 283 единицы техники, из которых 90 привлечены, и заготовили 46,7 тысячи тонн посыпочной смеси. Для защиты объектов критической инфраструктуры предприятия обеспечены генераторами и запасами топлива, а также созданы резервы альтернативного отопительного материала – дров, пеллет и брикетов для объектов социальной сферы.

Отопление включится, когда в течение трех суток температура воздуха опустится ниже +8°C. В 22 общинах района функционирует 110 «Пунктов несокрушимости», во Львовской городской общине - 843, которые будут работать зимой для обеспечения доступа к теплу, электроэнергии, связи и Интернету во время отключений.

Начало отопительного сезона 2025 года во Львовской области предусматривает готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных систем и жилищного фонда, подготовку дорог и резервов топлива, а также функционирование пунктов несокрушимости для стабильного прохождения холодного периода.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: украинцам сообщили о нехватке важного товара.